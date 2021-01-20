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10:06   20 Января 2021
Политика

Президент США решил помиловать экс-советника Стивена Бэннона

Президент США решил помиловать экс-советника Стивена Бэннона

Действующий президент США Дональд Трамп собирается помиловать экс-советника Стивена Бэннона, сообщают СМИ.

Бэннон обвинялся в мошенничестве и хищении средств и "участвовал в политическом проекте". Источники утверждают, что решение о помиловании пока что не является окончательным, так как официально не подписан соответствующий документ. По информации журналистов, Трамп и Бэннон в последнее время часто общались друг с другом.

Ранее действующий президент США помиловал 73 человек. Без помилования остались основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж и экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдвард Сноуден, писал телеканал "360".

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#сша #трамп #помилование

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