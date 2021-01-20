Дональд Трамп отказался от собственного помилования

Президент США Дональд Трамп не собирается подписывать указы о помиловании себя и членов семьи, а также личного адвоката Руди Джулиани.

Президент США Дональд Трамп не собирается подписывать указы о помиловании себя и членов семьи, а также личного адвоката Руди Джулиани.

По данным агентства Reuters, американский лидер планирует помиловать одного из главных спонсоров Республиканской партии Эллиота Бройди, который ранее признал вину в лоббистской деятельности, выходящей за рамки закона.

Американские СМИ в начале января сообщили, что Трамп собирается подписать указы о своем помиловании, а также членов своей семьи. Журналисты предполагали, что необходимые документы президент подпишет до окончания президентского срока.

Ранее телеканал "360" писал, что Трамп помиловал более 70 человек.