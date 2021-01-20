Аналитики выяснили отношение россиян к идее введения ковид-паспортов

Более половины жителей России выступили против введения ковидных паспортов в стране. Опрос на эту тему среди россиян провели аналитики сервиса по подбору работы SuperJob.

Более половины жителей России выступили против введения ковидных паспортов в стране. Опрос на эту тему среди россиян провели аналитики сервиса по подбору работы SuperJob.

Данные о наличии в организме антител к коронавирусу считаются медицинской тайной, заявляют противники нового документа. Большинство россиян, которые не поддержали введение ковид-паспортов, уже сделали прививку от COVID-19, сообщили аналитики.

Против введения ковид-паспортов высказались почти 60% респондентов, передает РБК. Почти 30% опрошенных жителей страны затруднились с ответом на этот вопрос. Россияне с более низким доходом чаще выступали против введения нового документа, следует из результатов опроса.