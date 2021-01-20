Президент США помиловал политконсультанта Республиканской партии

Действующий президент США Дональд Трамп подписал указ о помиловании политконсультанта Республиканской партии Пола Эриксона. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Действующий президент США Дональд Трамп подписал указ о помиловании политконсультанта Республиканской партии Пола Эриксона. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Стоить отметить, что политконсультант имел отношение к делу члена Общественной палаты РФ Марии Бутиной.

Ранее стало известно, что Бутина рассказала об условиях заключений в США. Ее неоднократно перевозили из одной тюрьмы в другую. Кроме того, к ней применялись психологические пытки под видом "мер для безопасности самой заключенной".