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9:32   20 Января 2021
Политика

Президент США помиловал политконсультанта Республиканской партии

Президент США помиловал политконсультанта Республиканской партии

Действующий президент США Дональд Трамп подписал указ о помиловании политконсультанта Республиканской партии Пола Эриксона. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Стоить отметить, что политконсультант имел отношение к делу члена Общественной палаты РФ Марии Бутиной.

Ранее стало известно, что Бутина рассказала об условиях заключений в США. Ее неоднократно перевозили из одной тюрьмы в другую. Кроме того, к ней применялись психологические пытки под видом "мер для безопасности самой заключенной".

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#сша #трамп #бутина

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