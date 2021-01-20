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9:29   20 Января 2021
Политика

Президент США не помиловал Ассанжа и Сноудена

Президент США не помиловал Ассанжа и Сноудена

Президент США Дональд Трамп не помиловал основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и экс-сотрудника Агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена, сообщает Белый дом.

Американского лидера просили рассмотреть возможность снять обвинения со Сноудена и Ассанжа. Однако Трамп отказался помиловать их.

Глава государства собирался помиловать своего помощника по национальной безопасности Майкла Флинна. Также Трамп подпишет указ о помиловании одного из экс-спонсоров Республиканской партии Эллиота Бройди.

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#сша #трамп #ассанж #сноуден

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