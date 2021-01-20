Неспособность Украины сократить расходы ведет ее к дефолту

Украина постепенно движется к дефолту. Об этом рассказал бывший министр экономики страны Виктор Суслов в статье для издания "Главред".

Украина постепенно движется к дефолту. Об этом рассказал бывший министр экономики страны Виктор Суслов в статье для издания "Главред".

Украинские власти приняли госбюджет на 2021 год с дефицитом в 5,5% ВВП. Экс-министр напомнил, что приемлемым уровнем дефицита во всем мире считается показатель до 3% ВВП. Такой размер дефицита говорит о неспособности государства сократить расходы при падающей экономике, объяснил Суслов.

По его словам, текущая ситуация опасна наращиванием государственного долга. Причем как внешнего, так и внутреннего, на обслуживание которого придется тратить значительную часть доходов. На данный момент на эту цель расходуется каждая третья гривна из казны, рассказал бывший министр.

Он считает, что спасти Украину могло бы сокращение зарплат чиновников и введение прогрессивной шкалы налогообложения, однако власти страны не заинтересованы в этом. Вместо этого Киев продолжает рассчитывать на транши от международных кредиторов, оплачивать которые так или иначе придется. Например, в текущем году Украина должна будет вернуть Международному валютному фонду почти 1,7 млрд долларов.