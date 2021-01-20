Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
8:43   20 Января 2021
Общество

Россияне чаще отдавали предпочтение такси в 2020 году

Россияне чаще отдавали предпочтение такси в 2020 году

Спрос в сфере такси увеличился на 52 процента, а траты россиян выросли на 45 процентов в прошлом году, сообщил Россельхозбанк.

Доля такси среди другого транспорта выросла до 7,5 процента, а средняя цена поездки уменьшилась до 193 рублей. Также у россиян личный автомобиль остался самым популярным средством передвижения. Отмечается, что число транзакций на АЗС в 2020 году увеличилось на 21 процент.

В прошлом году высокий спрос был и на общественный транспорт, число оплат за проезд по нему увеличилось в два раза. В Россельхозбанке сообщили, что общественный транспорт в России стал более удобным и комфортным, что привлекает большее число пассажиров.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#рост #такси #спрос

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров