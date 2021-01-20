СМИ узнали о сотрудничестве команды Навального с некоторыми членами КПРФ

Попытка депутата Мосгордумы Евгения Ступина вступиться за задержанного блогера Алексея Навального подтвердила связь КПРФ с признанным иноагентом ФБК.

Попытка депутата Мосгордумы Евгения Ступина вступиться за задержанного блогера Алексея Навального подтвердила связь КПРФ с признанным иноагентом ФБК.

Накануне стало известно, что Ступин ездил во Внуково встречать Навального. После того как его задержали, депутат попытался попасть в отделение полиции в Химках.

Федеральное агентство новостей отмечает, что действия Ступина по поддержке Навального вызвали у однопартийцев недоумение. При этом у депутата есть и другие расхождения с ними: отрицание опасности коронавируса, либеральные взгляды, посещения акций протеста для самопиара.

ФАН напоминает, что Ступина в свое время рекомендовали в "Умном голосовании" ФБК. Он был в перечне из 13 депутатов, которым проект помог попасть в Мосгордуму. После этого он активно стал выражать поддержку блогеру.

Осенью минувшего года появилась информация о том, что в столичном отделении КПРФ обсуждался вопрос выдвижения сотрудницы ФБК Любови Соболь на выборах в Госдуму в 2021 году. Несмотря на опровержение со стороны партии, вопрос политической сделки между Соболь и КПРФ был достаточно очевидным.

Сотрудники ФБК неоднократно выражали одобрение деятельности Ступина. Кроме того, поступали сведения о встречах Навального и Соболь с главным московским коммунистом Валерием Рашкиным. С ними также сотрудничали политики Елена Шувалова и Екатерина Енгалычева.

Вышеуказанные факты говорят о том, что некоторые представители КПРФ и команда Навального выражают друг другу взаимную поддержку. Это указывает на то, что в партии назрел разлад, поскольку часть ее членов начинают склоняться к проамериканским взглядам.