Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
7:59   20 Января 2021
Политика

СМИ: Трамп планировал создание новой политической партии

СМИ: Трамп планировал создание новой политической партии

Дональд Трамп в последние дни обсуждал с единомышленниками планы по созданию новой политической силы внутри страны.

Сообщение об этом передает газета The Wall Street Journal. Согласно данным источников, новое объединение могло получить название "Патриотическая партия".

Разногласия Трампа с его однопартийцами начались 6 января. Тогда действующий президент, по их мнению, спровоцировал толпу на участие в беспорядках у Капитолия. Сторонники главы Белого дома пытались помешать утверждению результатов президентских выборов. Несколько человек в результате столкновений погибли.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#сша #партия #трамп

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров