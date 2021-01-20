СМИ: Трамп планировал создание новой политической партии

Дональд Трамп в последние дни обсуждал с единомышленниками планы по созданию новой политической силы внутри страны.

Дональд Трамп в последние дни обсуждал с единомышленниками планы по созданию новой политической силы внутри страны.

Сообщение об этом передает газета The Wall Street Journal. Согласно данным источников, новое объединение могло получить название "Патриотическая партия".

Разногласия Трампа с его однопартийцами начались 6 января. Тогда действующий президент, по их мнению, спровоцировал толпу на участие в беспорядках у Капитолия. Сторонники главы Белого дома пытались помешать утверждению результатов президентских выборов. Несколько человек в результате столкновений погибли.