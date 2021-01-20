Россия ограничит суррогатное материнство

Депутаты Госдумы разработали новый законопроект, дающий право на суррогатное материнство. Однако это касается только тех, кто состоит в браке более года.

Депутаты Госдумы разработали новый законопроект, дающий право на суррогатное материнство. Однако это касается только тех, кто состоит в браке более года.

Законопроект будет рассмотрен 20 января на заседании рабочей группы под руководством вице-спикера Петра Толстого. Текст появился в распоряжении РИА Новости. Там отмечается, что депутаты хотят дать право применять технологию суррогатного материнства, но только для граждан России или имеющих вид на жительство. Это пары у которых брак официально зарегистрирован. Возраст от 25 до 55 лет.

Законопроект также вводит норму о запрете рекламы услуг в сфере суррогатного материнства. По мнению авторов проекта, реализация предложенных мер "позволит эффективнее урегулировать и взять под контроль рынок суррогатного материнства, избавив его от коммерческих манипуляций со стороны разного рода "посреднических контор", направленных на "продажу" российских детей и их вывоз за границу".