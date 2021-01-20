Россиян предупредили о нашествии тараканов в феврале 2021 года

Активизация тараканов в российских многоквартирных домах связана с циклом размножения насекомых, таких пиков в году два, и первый из них приходится на февраль.

Активизация тараканов в российских многоквартирных домах связана с циклом размножения насекомых, таких пиков в году два, и первый из них приходится на февраль.

Тараканы ищут места с водой для откладывания яиц. Массовое нашествие тараканов происходит два раза в году, первый в феврале, а второй - летом. Об этом рассказала заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева.

Защитить свою квартиру можно с помощью установки специальных сеточек на вентиляционные отверстия на кухне и в ванной, так как в этих помещения попытаются проникнуть насекомые. По ее словам, сейчас тараканы уже устойчивы к средствам их травления, отчего лучше воспользоваться пищевыми приманками. Об этом сообщил радио Sputnik.