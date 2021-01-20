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6:27   20 Января 2021
Политика

Антонов назвал санкции США нарушением международного права

Антонов назвал санкции США нарушением международного права

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал санкции США против строительства "Северного потока — 2" нарушением международного права.

Такое заявление дипломат сделал после введения новых санкций против трубоукладочного судна "Фортуна", работающего над газопроводом, сообщает РИА Новости.

"Постоянно звучат безосновательные угрозы в адрес России и ее европейских партнеров, заинтересованных в сотрудничестве в газовой сфере. Оказывается грубое давление на участников консорциума "СП-2", — отметил посол.

Антонов упрекнул США также в нарушении правил свободной торговли и отсутствии уважения к партнерам. По словам дипломата, власти страны перешли все грани дозволенного, пытаясь добиться своего.

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