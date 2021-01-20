Юрист рассказала о причинах для ареста квартиры

Арест на квартиру чаще всего накладывается при взыскании долгов по кредитному договору.

Арест на квартиру чаще всего накладывается при взыскании долгов по кредитному договору.

Если в кредитном договоре квартира указана как залог, то при рассмотрении дел о взыскании долгов или по семейным спорам о разделе совместно нажитого имущества, на квартиру могут наложить арест. А если человек является индивидуальным предпринимателем, то для взыскания долгов по налогам не требуется судебного разрешения, рассказала ведущий юрист компании Intellect Дарья Скудная РИА Новости.

Если на недвижимость накладывается арест, собственник не может распоряжаться своим жильем, то есть совершать с ним юридически значимые действия. Однако ему разрешается пользоваться квартирой, то есть проживать в ней.