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5:17   20 Января 2021
Политика

Байден планирует убедить партнеров отказаться от "Северного потока — 2"

Байден планирует убедить партнеров отказаться от "Северного потока — 2"

Избранный лидер США Джо Байден, который вступит на пост президента 20 января, убежден, что строительство газопровода "Северный поток — 2" нужно остановить.

Кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен заявил об этом в рамках своего выступления на слушаниях в комитете Сената США, сообщает "Прайм".

"Избранный президент полностью поддерживает вас в том, что "Северный поток — 2" — плохая идея", — отметил он.

Сейчас власти США рассматривают инструменты, которые могут помешать удачному завершению строительства газопровода. Для начала нужно убедить партнеров перестать поддерживать проект, если же это не подействует — придется прибегать к еще неиспользованным методам, заключил политик.

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#северный поток 2 #джо байден #госсекретарь сша

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