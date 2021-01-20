Байден планирует убедить партнеров отказаться от "Северного потока — 2"

Избранный лидер США Джо Байден, который вступит на пост президента 20 января, убежден, что строительство газопровода "Северный поток — 2" нужно остановить.

Избранный лидер США Джо Байден, который вступит на пост президента 20 января, убежден, что строительство газопровода "Северный поток — 2" нужно остановить.

Кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен заявил об этом в рамках своего выступления на слушаниях в комитете Сената США, сообщает "Прайм".

"Избранный президент полностью поддерживает вас в том, что "Северный поток — 2" — плохая идея", — отметил он.

Сейчас власти США рассматривают инструменты, которые могут помешать удачному завершению строительства газопровода. Для начала нужно убедить партнеров перестать поддерживать проект, если же это не подействует — придется прибегать к еще неиспользованным методам, заключил политик.