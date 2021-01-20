Власти сирийского города Хомс рассказали о взрыве газа

Пожар около газораспределительной станции произошел из-за взрыва цистерны с горючим.

Пожар около газораспределительной станции произошел из-за взрыва цистерны с горючим.

Пожар уже локализован, сгорело семь цистерн с горючим, сейчас проводится охлаждение прилегающих территорий для предотвращения передачи огня. Об этом рассказали министр нефти и минеральных ресурсов Сирии Бассам Туоме и губернатор провинции Хомс Бессам Барсик.

После ликвидации возгорания, следствие будет работать над установлением причины его возникновения. Пожар начался на территории компании "Ассакиж". Никто из местных жителей в результате инцидента не пострадал. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.