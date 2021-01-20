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4:36   20 Января 2021
Происшествия

Власти сирийского города Хомс рассказали о взрыве газа

Власти сирийского города Хомс рассказали о взрыве газа

Пожар около газораспределительной станции произошел из-за взрыва цистерны с горючим.

Пожар уже локализован, сгорело семь цистерн с горючим, сейчас проводится охлаждение прилегающих территорий для предотвращения передачи огня. Об этом рассказали министр нефти и минеральных ресурсов Сирии Бассам Туоме и губернатор провинции Хомс Бессам Барсик.

После ликвидации возгорания, следствие будет работать над установлением причины его возникновения. Пожар начался на территории компании "Ассакиж". Никто из местных жителей в результате инцидента не пострадал. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

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#сирия #хомс #взрыв

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