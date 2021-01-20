Кандидат на пост госсекретаря США высказался о возможности продления ДСНВ

Избранный президент США Джо Байден ищет возможности для продления договора СНВ-3 с Россией. Об этом сообщил кандидат на пост госсекретаря Энтони Блинкен.

Избранный президент США Джо Байден ищет возможности для продления договора СНВ-3 с Россией. Об этом сообщил кандидат на пост госсекретаря Энтони Блинкен.

Выступая на слушаниях в Сенате США он отметил, что дедлайн в вопросе продления договора наступит очень скоро. Новая администрация придет с данной темой к сенаторам практически сразу после вступления Байдена на пост.

Избранный президент уделяет внимание поиску возможности продлить СНВ-3, заявил он. При этом Блинкен не стал отвечать на вопрос о сроке продления договора.