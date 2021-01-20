Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
4:02   20 Января 2021
Политика

Кандидат на пост госсекретаря США высказался о возможности продления ДСНВ

Кандидат на пост госсекретаря США высказался о возможности продления ДСНВ

Избранный президент США Джо Байден ищет возможности для продления договора СНВ-3 с Россией. Об этом сообщил кандидат на пост госсекретаря Энтони Блинкен.

Выступая на слушаниях в Сенате США он отметил, что дедлайн в вопросе продления договора наступит очень скоро. Новая администрация придет с данной темой к сенаторам практически сразу после вступления Байдена на пост.

Избранный президент уделяет внимание поиску возможности продлить СНВ-3, заявил он. При этом Блинкен не стал отвечать на вопрос о сроке продления договора.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#байден #снв-3 #дснв

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров