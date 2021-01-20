3:27 20 Января 2021Общество
Меркель продлила жесткий локдаун в Германии
Канцлер Германии Ангела Меркель продлила в ФРГ ограничительный режим из-за коронавируса.
Канцлер Германии Ангела Меркель продлила в ФРГ ограничительный режим из-за коронавируса.
Карантинные меры будут действовать до 14 февраля. Меркель подчеркнула, что эта необходимость вводится для сохранения здоровья граждан страны, экономики и рынка труда.
Новым важным пунктом в перечне обязательных мер является неукоснительное ношение масок или респираторов в общественном транспорте и магазинах. Под запретом в этих местах становятся тряпичные повязки и шарфы. Работодателям предписали перевести на удаленку максимальное число сотрудников.
Медики баварской клиники на днях обнаружили новый штамм коронавируса. Специалисты из Берлина изучат его и к концу января предоставят отчет.