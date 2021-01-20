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2:53   20 Января 2021
Политика

Байден получит "ядерный чемоданчик" на инаугурации в отсутствие Трампа

Байден получит "ядерный чемоданчик" на инаугурации в отсутствие Трампа

Телеканал CNN сообщил, что впервые в истории США "ядерный чемоданчик" будет передан избранному лидеру Джо Байдену в отсутствие действующего президента США Дональда Трампа.

Передача "ядерного чемоданчика" с набором пусковых кодов для применения ядерного оружия страны будет передан другим способом, сообщает телеканал.

Традиционно помощник президента передает саквояж помощнику преемника во время торжественной присяги нового главы государства, однако Трамп объявил, что покинет Вашингтон перед инаугурацией.

В своем прощальном выступлении республиканец признал итоги выборов и пожелал удачи новой администрации, однако на церемонии присутствовать он все же не пожелал. По сообщению Bloomberg, политик уедет в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде.

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