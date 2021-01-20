Джина Хаспел ушла с поста главы ЦРУ

Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джина Хаспел ушла в отставку, сообщается в микроблоге разведуправления в Twitter.

Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джина Хаспел ушла в отставку, сообщается в микроблоге разведуправления в Twitter.

В 2018 году Хаспел стала первой женщиной, которая возглавила американскую разведку, сменив на этом посту назначенного госсекретарем Майка Помпео. Теперь ее место может занять экс-посол США в России Уильям Бернс, кандидатуру которого выдвинул избранный президент Соединенных Штатов Джо Байден.

В заявлении для прессы Байден назвал Бернса опытным дипломатом, сообщает iReactor. Он отметил, что экс-посол разделяет его убеждения об аполитичности разведки. Байден полагает, что Бернс сможет обеспечить США защиту прежде, чем угроза "сможет достигнуть берегов" страны.