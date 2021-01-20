1:32 20 Января 2021Политика
Трамп признал победу Байдена на президентских выборах
Президент США Дональд Трамп пожелал успехов новой администрации США под руководством демократа Джо Байдена.
Президент США Дональд Трамп пожелал успехов новой администрации США под руководством демократа Джо Байдена.
В своем прощальном выступлении политик признал победу своего соперника в предвыборной гонке, сообщает ТАСС.
"На этой неделе мы проведем инаугурацию новой администрации, и я молюсь за ее успех в сохранении Америки безопасной и процветающей", — подчеркнул Трамп.
Экономика США достигла огромных высот и стала величайшей экономикой в мировой истории, смогла перейти на новый уровень противостояния КНР, благодаря которому удалось вдохновить и мобилизовать страны мира на борьбу с Китаем. "Движение, которое мы начали, только начинается", несмотря на приход к власти нового президента, подчеркнул республиканец.