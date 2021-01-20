Кустурица изъявил желание привиться вакциной "Спутник V"

Режиссер из Сербии Эмир Кустурица хочет привиться российской вакциной "Спутник V". Такое заявление он сделал в ходе эфира на одном из телеканалов.

Режиссер из Сербии Эмир Кустурица хочет привиться российской вакциной "Спутник V". Такое заявление он сделал в ходе эфира на одном из телеканалов.

Он отметил, что вакцина российского производства является классической. По его мнению, она самая лучшая.

На данный момент Кустурица живет далеко от города и никак не контактирует с обществом. Из-за этого у него нет страха заразиться коронавирусом, поскольку рядом людей нет. Однако рано или поздно режиссер планирует сделать себе прививку от COVID-19.

На данный момент в России на стадии регистрации третья отечественная вакцина. Ее разработал центр Чумакова, иммунитет от которой, согласно исследованиям, формируется уже через 28 дней.