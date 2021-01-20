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1:31   20 Января 2021
Общество

Кустурица изъявил желание привиться вакциной "Спутник V"

Кустурица изъявил желание привиться вакциной "Спутник V"

Режиссер из Сербии Эмир Кустурица хочет привиться российской вакциной "Спутник V". Такое заявление он сделал в ходе эфира на одном из телеканалов.

Он отметил, что вакцина российского производства является классической. По его мнению, она самая лучшая.

На данный момент Кустурица живет далеко от города и никак не контактирует с обществом. Из-за этого у него нет страха заразиться коронавирусом, поскольку рядом людей нет. Однако рано или поздно режиссер планирует сделать себе прививку от COVID-19.

На данный момент в России на стадии регистрации третья отечественная вакцина. Ее разработал центр Чумакова, иммунитет от которой, согласно исследованиям, формируется уже через 28 дней.

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#вакцина #кустурица #коронавирус

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