Путин обсудил с президентом Боливии борьбу с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре обсудил с президентом Боливии Луисом Арсе использование вакцин от коронавируса.

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре обсудил с президентом Боливии Луисом Арсе использование вакцин от коронавируса.

Главы государств обсудили двусторонние отношения и сотрудничество в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Об этом во вторник рассказала пресс-служба Кремля.

"Подчеркнута важность достигнутых в декабре 2020 года договоренностей о поставках в Боливию российского препарата "Спутник V" и условлено о продолжении тесного взаимодействия на этом направлении", — сообщили в пресс-службе.

В конце 2020 года Луис Арсе заявил, что Боливия приобретет 5,2 млн доз российской вакцины от COVID-19 "Спутник V". Первая партия в количестве 1,7 млн доз поступит в конце марта, еще 1,7 млн доз в конце апреля, а остатки в мае.