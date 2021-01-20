Малафеева госпитализировали с 70% поражения легких

Бывший голкипер сборной России по футболу и "Зенита" из Санкт-Петербурга Вячеслав Малафеев попал в больницу с сильным поражением легких.

Бывший голкипер сборной России по футболу и "Зенита" из Санкт-Петербурга Вячеслав Малафеев попал в больницу с сильным поражением легких.

Бывшего вратаря "Зенита" госпитализировали с большим поражением легких. Его состояние ухудшается. О состоянии экс-голкипера сборной России по футболу рассказала его жена на своей странице в Instagram.

"Мы сейчас мужа будем отправлять в больницу вместе с моим папой. Состояние ухудшилось. УЗИ показало у Славы большое количество поражения, одно легкое — 40%, второе — 65–70%. Поэтому решили не медлить и обратились на госпитализацию. Температура держится 38, ждем скорую", — сообщила Екатерина Малафеева.

Вячеслав Малафеев был игроком в основном составе "Зенита" с 1999 по 2016 год. В этой команде он провел более 300 матчей в чемпионате России и четыре раза одерживал победу на турнире, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также завоевывал Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.