Собянин утвердил прожиточный минимум в Москве на 2021 год

Постановление, определяющее величину прожиточного минимума в столице, подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Постановление, определяющее величину прожиточного минимума в столице, подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Согласно документу, на 2021 год прожиточный минимум на душу населения составит 18 029 рублей, для трудоспособного населения — 20 589 рублей, для пенсионеров — 13 496 рублей, для детей — 15 582 рубля. Контроль над выполнением постановления возьмет заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Документ размещен на сайте mos.ru.

Прожиточный минимум — это стоимостная оценка потребительской корзины. В нее входят минимальный набор продуктов питания, товаров и услуг, а также ежемесячные платежи и сборы.