Обвинитель по делу о крушении рейса MH17 Уорд Фердинандусс участвовал в расследовании дела против аргентинского летчика, которого оправдали после нескольких лет под стражей.

Обвинитель по делу о крушении рейса MH17 Уорд Фердинандусс участвовал в расследовании дела против аргентинского летчика, которого оправдали после нескольких лет под стражей.

Первым крупным делом Фердинандусса было преследование бывшего пилота аргентино-голландского происхождения Хулио Альберто Почи, которого подозревали в выполнении организованных военной диктатурой Аргентины полетов для физического устранения представителей оппозиции.

Мужчину арестовали в сентябре 2009 года в испанской Валенсии и экстрадировали в Аргентину. Там Хулио Альберто Почу взяли под стражу. Лишь в 2017 году в ходе пересмотра уголовного дела его оправдали. При вынесении приговора судьи отметили, что против мужчины не было никаких улик, сообщает "Политпазл".

Ранее российский авиаэксперт Сергей Григорьев оценил расследование дела о крушении летевшего рейсом MH17 "боинга", сообщает "Политэксперт". По его словам, у зарубежных специалистов нет для разбирательства объективных данных. Провести правильную техническую экспертизу им мешает отсутствие навыков, считает специалист.