Инаугурация нового президента США Джо Байдена едва ли положит конец глубокому расколу американского общества, а также столкновению различных культур и идеологий в США.

Инаугурация нового президента США Джо Байдена едва ли положит конец глубокому расколу американского общества, а также столкновению различных культур и идеологий в США.

Такое мнение в интервью Болгарскому национальному радио (БНР) высказал президент Института государственной политики Болгарии Здравко Попов.

Профессор считает, что уходящий с поста президента США Дональд Трамп не виновен в тех проблемах, которые назрели в американском обществе, он эти проблемы просто осветил.

«Своим поведением на посту президента Дональд Трамп вытащил эти конфликты на поверхность, чтобы мы как сторонние наблюдатели смогли увидеть совершенно иной образ Америки», — считает эксперт.

При этом Попов призвал задуматься, на ком именно лежит ответственность за штурм Капитолия 6 января 2021 года, который американские демократы уже называют террористическим актом, — на реальных сторонниках Трампа, или на группе провокаторов, которые стремятся возложить на Трампа ответственность за подстрекательство к госперевороту.

По мнению болгарского профессора, речь действующего президента Трампа на митинге его сторонников не выдавала желания разрушить государственные учреждения и не содержала призывов к насилию.

«Действующий глава американского государства не может подстрекать к бунтам против учреждений своего же правительства», — подчеркнул Попов.

А действия американских интернет-гигантов, заблокировавших после штурма Капитолия все аккаунты Трампа в социальных сетях, эксперт назвал недемократичным актом.

Также профессор Попов прокомментировал ноябрьские президентские выборы в США, победителем которых был объявлен соперник действующего главы государства – демократ Джо Байден. При этом Дональд Трамп на протяжении нескольких месяцев пытался доказать, что итоги выборов были сфальсифицированы.

«Как мы знаем, Верховный суд не принял в качестве серьезного доказательства информацию из более 40 исков, поданных командой Трампа. Следовательно, согласно суду, мы должны сделать вывод, что какие-то манипуляции были, но они не были столь весомы, чтобы сфальсифицированные выборы привели к победе Демократической партии и ее кандидата Джо Байдена», — заявил по этому поводу Здравко Попов.

В любом случае, по его словам, новым президентом США станет Джо Байден, и проблема раскола Америки сохранится на долгие годы.