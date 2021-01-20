Global Times: китайские иммунологи призывают все страны отказаться от вакцины Pfizer

Вакцина от коронавируса, созданная компанией Pfizer, разрабатывалась в спешке, и ее безопасность не подтверждена. Доказательством небезопасности этого препарата, как минимум для лиц пожилого возраста, стали 23 смертельных случая в Норвегии.

Вакцина от коронавируса, созданная компанией Pfizer, разрабатывалась в спешке, и ее безопасность не подтверждена. Доказательством небезопасности этого препарата, как минимум для лиц пожилого возраста, стали 23 смертельных случая в Норвегии.

Об этом пишет китайское издание Global Times, приводя мнение специалистов в области здравоохранения.

Китайские иммунологи призывают Норвегию и другие страны перестать вакцинировать свое население, и в первую очередь пожилых людей, произведенной компанией Pfizer вакциной на основе мРНК – матричной рибонуклеиновой кислоты, содержащей информацию о первичной структуре белков.

По словам экспертов, смерть 23 получивших вакцину Pfizer норвежцев наглядно показала, что препараты от COVID-19, созданные на основе мРНК, оказались далеко не так эффективны, как заявляли разработчики.

Норвежское агентство по лекарственным препаратам, комментируя произошедшее, сообщило на своем сайте, что к настоящему моменту проанализировано 13 случаев гибели людей, привитых от коронавируса.

«Распространенные побочные эффекты могли вызвать тяжелое состояние у ослабленных пожилых людей», — говорится в сообщении.

При этом норвежская медиакомпания NRK отмечает, что все скончавшиеся после получения прививки были пожилыми людьми и проживали в домах престарелых. Всем им было более 80 лет, а некоторые были старше 90 лет.

Массовая вакцинация от коронавируса в Норвегии стартовала в конце декабря 2020 года с использованием двух вакцин – Comirnaty, которую производят компании BioNTec и Pfizer, и Moderna. Оба эти препарата, созданные по технологии мРНК, получили в Евросоюзе временное одобрение.

В Норвегии первыми вакцинировали самых пожилых людей – жителей домов престарелых, включая и людей старше 85 лет.

После того, как были зафиксированы смертельные случаи среди привившихся людей, местное агентство по лекарственным препаратам сообщило, что временное одобрение Евросоюза данному препарату было выдано на основе исследований, дававших крайне мало информации о влиянии вакцины на организм пожилых людей. При этом было сделано допущение, что побочные эффекты и осложнения для лиц старше 85 лет будут такими же, как и для лиц в возрасте от 65 лет.

Комментируя эти заявления, китайский вирусолог Ян Чжаньцю из Уханьского университета отметил:

«Если будет доказано, что смертельные случаи были вызваны вакцинами, то тогда эффективность вакцины Pfizer и других мРНК-вакцин окажется не такой высокой, как ожидалось, так как основное назначение вакцин на основе мРНК — лечить пациентов».

По его словам, вакцины на основе мРНК вводятся для того, чтобы научить клетки привитого человека создавать иммунный ответ путем производства белка, способного защитить организм от заражения при столкновении с настоящим вирусом. При этом вирусолог добавил, что после введения мРНК может начаться процесс вырабатывания токсичных веществ, то есть такая вакцина не может быть полностью безопасна.

В Китае, подчеркнул Ян Чжанцю, используются инактивированные вакцины от коронавируса, созданные по более продвинутой технологии, поэтому пациенты защищены от подобной опасности.

Еще один китайский специалист – иммунолог из Пекина, который пожелал не раскрывать своего имени, заявил в беседе с Global Times, что использование вакцины Pfizer на основе мРНК необходимо остановить. А лицам старше 80 лет, чья иммунная система ослаблена, по его словам, вообще не следует прививаться от коронавируса. Таким пожилым людям лучше принимать средства для повышения иммунитета.

В Китае, по словам этого специалиста, массовая вакцинация проводится для людей старше 18 и моложе 60 лет.