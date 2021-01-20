Мирошник рассказал, как Киев принял участие советников от ЛНР и ДНР в переговорах ТКГ

Общественные советники от Луганской и Донецкой народных республик во вторник, 19 января, смогли впервые, принять участие в заседании Контактной группы по урегулированию в Донбассе, несмотря на активные протесты и возмущение представителей Киева.

Общественные советники от Луганской и Донецкой народных республик во вторник, 19 января, смогли впервые, принять участие в заседании Контактной группы по урегулированию в Донбассе, несмотря на активные протесты и возмущение представителей Киева.

Об этом в личном Telegram-канале представитель Луганской Народной Республики Родион Мирошник.

«Теперь от ЛНР и ДНР в Минском переговорном процессе, кроме официальных представителей будут принимать участие и представители республиканской общественности. Они будут непосредственными участниками процесса от общественных организаций и объединений, и смогут вступать в полемику со своими оппонентами с другой стороны», — рассказал Мирошник.

По его словам, республики Донбасса смогли ввести в переговорный процесс своих представителей, после того, как Киев включил в состав украинской делегации советников из числа так называемых временно перемещенных лиц – жителей Донецка и Луганска, переехавших на Украину после того, как ВСУ в 2014 году начали военную операцию в Донбассе.

Позже Родион Мирошник рассказал у себя в Telegram-канале, как прошло первое заседание Контактной группы с участием четырех общественных советников, представляющих республики Донбасса, отметив, что украинской делегации это новшество не понравилось.

«Полтора часа нардеп (председатель комитета Верховной рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Андрей) Костин терзал координатора Мореля вопросом: Кто позволил подключить к видеоконференции этих??? Скажите, кто допустил такое и где это вообще видано? – пишет луганский журналист. – Была даже попытка уйти в "глухой перерыв", до выяснения. Не скрою, наблюдать за растерянностью украинцев было даже забавно».

Однако в конце концов, по словам Мирошника, координатор переговорного процесса от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Пьер Морель объяснил представителям Украины, что делегации республик Донбасса имеют право на участие в переговорах, а присутствие общественных советников ЛНР и ДНР стало симметричным ответом на действия самого Киева.

«Ранее, по прихоти вице-премьера (министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея) Резникова, Украина посадила на свою сторону советников из числа граждан, временно переместившихся в Киев из Донбасса. Мол, они и есть истинные представители Донецка и Луганска, а совсем не те, что от самопровозглашенных республик», — напомнил Родион Мирошник.

В итоге, по его словам, заседание политической подгруппы во вторник прошло при полном молчании общественных советников по Донбассу со стороны Украины. При этом ранее эти советники периодически получали слово и выступали, называя себя «представителями Донбасса». Теперь же, заключил Мирошник, они присутствовали на переговорах молча, лишь скрипя зубами от недовольства, понимая, видимо, что, если возьмут слово, получат адекватный ответ от настоящих представителей Донбасса.