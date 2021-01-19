Вашингтон анонсировал новые санкции против России из-за "Северного потока — 2"

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что власти страны готовят новые ограничительные меры в отношении России из-за строительства "Северного потока — 2".

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что власти страны готовят новые ограничительные меры в отношении России из-за строительства "Северного потока — 2".

Основание для таких мер — борьба с противниками государства путем санкционных ограничений.

"США рассмотрят дополнительные санкции в ближней перспективе в соответствии с CAATSA и законом о защите европейской энергобезопасности", — заявил американский политик.

Успешное завершение строительства газопровода делает беспомощной Украину, поскольку лишит ее важного источника дохода и сделает уязвимой для якобы "российской агрессии", пояснил Помпео.

Недавно были приняты санкции против трубоукладочного судна "Фортуна", которое работает над газопроводом, однако российские аналитики заявили, что Москва была готова к такому исходу и обезопасила себя, незадолго до этого поменяв собственника корабля. В Кремле также отмечали, что проект "Северного потока — 2" продолжает сталкиваться с грубым давлением со стороны США.