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21:52   19 Января 2021
Экономика

Минкульт РФ проверит закупки Третьяковской галереи за прошлые годы

Минкульт РФ проверит закупки Третьяковской галереи за прошлые годы

Российское Министерство культуры проверит закупки Третьяковской галереи за последние два года.

Соответствующий приказ размещен на официальном сайте министерства. Его подписала министр культуры Ольга Любимова.

"Провести выездное мероприятие ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд в Федеральном государственном бюджетном учреждении культуры "Всероссийское музейное объединение "Государственная Третьяковская галерея" за 2019–2020 годы", — отмечается в тексте.

Проверка, как следует из приказа, намечена на период с 20 января по 3 февраля. Проводить ее будут сотрудники контрольно-ревизионного отдела департамента управления делами Минкульта РФ.

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#минкульт #закупки #третьяковская галерея

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