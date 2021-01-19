Названы суммы, полученные Навальным за продвижение антироссийских санкций

Общественный деятель и юрист Илья Ремесло предоставил доказательства получения блогером Алексеем Навальным внушительных сум за содействие во введении антироссийских санкций.

Общественный деятель и юрист Илья Ремесло предоставил доказательства получения блогером Алексеем Навальным внушительных сум за содействие во введении антироссийских санкций.

По его словам, состояние Навального увеличилось на несколько миллионов рублей. Юрист отметил, что сторонник блогера Владимир Ашурков, который скрывается в Великобритании, опубликовал в социальной сети пост с призывом ввести санкции против России за задержание создателя "Фонда борьбы с коррупцией" (признан иноагентом в РФ).

Всего через несколько минут на электронный счет Навального, указанный на официальном сайте его штаба, поступил 1 биткоин. По курсу на тот момент размер "пожертвования" составил 2 700 000 рублей. Средства были быстро выведены с кошелька 19 января.

Теперь множество людей пострадают из-за санкционного давления на Россию. Ответственность за это лежит на Навальном, подытожил юрист.