Бутина в последний день президентства Трампа обратилась к нему с просьбой

Член Общественной палаты Россия Мария Бутина обратилась к действующему президенту США Дональду Трампу с просьбой о помиловании для россиянки Богданы Осиповой, осужденной в Штатах за похищение собственного ребенка

Член Общественной палаты Россия Мария Бутина, сама отбывшая 1,5 летнее заключение в американской тюрьме, обратилась к действующему президенту США Дональду Трампу с просьбой о помиловании для россиянки Богданы Осиповой, осужденной в Штатах за похищение собственного ребенка

О своем обращении к Трампу, чьи полномочия на посту президента США истекают в среду, 20 января, в день инаугурации его соперника по ноябрьским выборам – Джо Байдена, Мария Бутина сообщила в личном Telegram-канале.

«Пользуясь моментом, решила попытать счастья и обратиться к пока ещё президенту Трампу с просьбой о помиловании нашей гражданки Богданы Осиповой. Сейчас как раз готовят приказы о помиловании. Как знать», — сообщила активистка.

Ранее сообщалось о планах Дональда Трампа объявить в последний день своего президентства о помиловании или смягчении наказания примерно ста людям.

Мария Бутина в своем сообщении приводит русский текст письма, которое в англоязычном варианте было ею направлено 45-му президенту США.

Богдана Осипова была замужем за американцем Брайаном Мобли, родила от него ребенка и была беременна во второй раз, когда после семейного конфликта она уехала из Штатов. Уезжая, Осипова увезла с собой ребенка. Уже в России она родила второго ребенка, а в 2017 году она одна вернулась в США, чтобы уладить дела с бывшим мужем.

Именно тогда Богдану Осипову арестовали по обвинению в том, что она вывезла из страны ребенка без согласия отца. Суд штата Канзас постановил, чтобы россиянка вернула отцу двух рожденных от Мобли детей, а после того, как она отказалась это сделать, приговорил ее к семилетнему тюремному заключению.

Позже апелляционный суд США изменил наказание для Осиповой на трехлетний тюремный срок.

Как сообщает в своем письме Мария Бутина, Богдана Осипова полностью отбыла три года заключения и освободилась из американской тюрьмы 10 ноября 2020 года.

«В период заключения Богдана была награждена 162 днями в качестве GTC (кредит хорошего поведения). Таким образом, она отбыла на 6,8 месяцев больше установленного судом срока заключения», — сообщает Бутина.

При этом 8 января 2021 года федеральный суд постановил, что Осипова должна отбыть в США 12 месяцев условно-досрочного освобождения без возможности выехать в Россию. Однако в этот же период, по решению судьи, россиянка обязана привезти в США двоих своих детей 8 и 6 лет – граждан РФ.

«Важно отметить, что Богдана Осипова является матерью троих детей, которых она сама растила и безмерно любит, стала заложницей конфликта двух юридических систем, американской и российской, и неоднозначных обвинений со стороны бывшего мужа, — сообщает Мария Бутина. — Дети Богданы, сын 16 лет (от первого брака) и две дочки 8 и 6 лет, уже четвертый год живут без любящей их мамы, они невероятно страдают от разлуки и ждут маму каждый день».

В заключение своего обращения Бутина просит Трампа помиловать гражданку России Богдану Осипову и депортировать ее на родину к детям.