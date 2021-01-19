Общественник рассказал о роли крымского референдума 1991 года

Член Общественной палаты Крыма Андрей Мальгин рассказал, как референдум 1991 года повлиял на воссоединение с Россией в 2014 году.

Член Общественной палаты Крыма Андрей Мальгин рассказал, как референдум 1991 года повлиял на воссоединение с Россией в 2014 году.

По его словам, это волеизъявление жителей Крыма стало первым шагом в процессе возвращения полуострова в состав России, который пришел к своему логическому завершению весной 2014 года.

"Это был тот редкий момент в истории, когда интересы политической элиты и народа совпадают. Таких случаев в нашей крымской истории было всего два", — указал Мальгин.

Стоит отметить, что Крым воссоединился с Россией по результатам всенародного референдума в 2014 году. Таким образом крымчане избежали националистической угрозы, исходившей из Киева.