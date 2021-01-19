Николаев рассказал, как они с Потеенко ели голубей

Обычные московские голуби помогли известному композитору Игорю Николаеву пережить голодные студенческие годы. Об этом он рассказал в интервью для YouTube-шоу "Между нами".

Обычные московские голуби помогли известному композитору Игорю Николаеву пережить голодные студенческие годы. Об этом он рассказал в интервью для YouTube-шоу "Между нами".

Николаев в студенческие времена жил со своим приятелем Юрием Потеенко, который впоследствии стал известным композитором, написавшим музыку почти для всех отечественных блокбастеров. В периоды особого безденежья он ходил на чердак, где успешно ловил голубей на ужин.

"Мы учились, ели и выпивали вместе. И когда реально кончалась еда, Юра умел ловить голубей на чердаке. Девчонки готовили. Из них получался хороший наваристый суп, а тушки шли вместо цыплят табака. Иногда были такие вещи, да. Это вкусно. Жизнь была очень-очень хорошая, веселая", — откровенно рассказал Николаев в интервью.

Окна студенческого общежития, в котором жили будущие известные музыканты, выходили на Большой театр. Николаев получал стипендию, ходил на две подработки, но денег все равно хватало только на самое необходимое. Студенческие годы в памяти композитора навсегда останутся радостными и счастливыми.