"Юридические штучки": в Германии рассказали о методах обхода санкций США

Германия использует твердую риторику только в той мере, которая возможна в связи с политической обстановкой, считает депутат бундестага Вальдемар Гердт.

Германия использует твердую риторику только в той мере, которая возможна в связи с политической обстановкой, считает депутат бундестага Вальдемар Гердт.

ФРГ зависима от Соединенных Штатах в сфере экономики и обороны, пояснил политик. Его слова приводит телеканал "360". Гердт отреагировал на введение новых санкций по строительству газопровода "Северный поток — 2".

Экспертное мнение телеканалу также привел представитель Пиратской партии Германии Грегори Энгельс. Он объяснил, как Германия обходит ограничения Соединенных Штатов.

"Это юридические штучки. Вот наложили сейчас американцы ограничения на "Фортуну". Как выглядят санкции? Нет больше возможности делать бизнес с США", — пояснил политический деятель.

Он рассказал о создании в ФРГ нового фонда. Его основная задача — поддержка окружающей среды. Однако структура поможет обойти санкции, выступая в качестве заказчика и закупщика необходимых для строительства материалов, добавил собеседник телеканала.