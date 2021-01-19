Вашингтон готовится к инаугурации Байдена и беспорядкам

Власти Вашингтона усиливают меры безопасности в преддверии инаугурации избранного президента США Джо Байдена. Мероприятие состоится 20 января.

Власти Вашингтона усиливают меры безопасности в преддверии инаугурации избранного президента США Джо Байдена. Мероприятие состоится 20 января.

ФБР допустило возможность вооруженных протестов в день инаугурации демократа Байдена. По данным ведомства, митинги могут проходить как в Вашингтоне, так и за его пределами. Город превратился в настоящую крепость, пишет Top Day News. Бетонные барьеры ограждают Белый дом и Капитолий. На КПП проверяют автомобили, следующие в столицу. Одного вооруженного мужчину уже задержали на одном из пунктов, утверждает издание.

Минобороны США заявило, что ФБР проверит всех военных во избежание любой угрозы атаки во время проведения торжественной церемонии. Такие меры примут на фоне недавних беспорядков и захвата Капитолия.