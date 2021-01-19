СМИ сообщили о падении популярности Мелании Трамп

Первая леди США покинет Белый дом вместе с мужем. Рейтинг популярности обоих обрушился в свете последних событий, сообщает CNN.

Первая леди США покинет Белый дом вместе с мужем. Рейтинг популярности обоих обрушился в свете последних событий, сообщает CNN.

Супруга действующего президента США Дональда Трампа Мелания вслед за мужем растеряла популярность у населения. Об этом говорят результаты недавнего опроса, проведенного телеканалом CNN. Журналисты сравнили полученные проценты с цифрами 2016 года, и оказалось, что популярность первой леди буквально обрушилась на 47%. Положительно оценивают Меланию лишь 42% процента респондентов, 12% из них сомневаются в своем ответе.

Эксперты не исключают, что возможно одну из ключевых ролей сыграл слух о разводе пары после того, как Дональд Трамп сложит полномочия президента США.