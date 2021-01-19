Канадская блогерша замерзла насмерть в горах рядом с Ванкувером

Путешественница из Онтарио Никки Д. заблудилась в горах и скончалась от сильного переохлаждения.

Путешественница из Онтарио Никки Д. заблудилась в горах и скончалась от сильного переохлаждения.

Пандемия внесла коррективы в планы девушки, и канадка отправилась путешествовать по родной стране. Блогерша решила отдохнуть одна в горах недалеко от Ванкувера, но потерялась и замерзла ночью в горах, поскольку была недостаточно тепло одета. Об этом сообщили местные СМИ. Выяснилось, что девушка часто путешествовала одна.

В этот раз сначала все шло как обычно, блогерша выкладывала на свою страницу в Instagram фото и ролики из похода со снегоступами. Но потом она позвонила своему парню и сказала, что заблудилась. Молодой человек вызвал спасателей в то место, где предположительно находилась путешественница, но ее не нашли. Блогершу обнаружили только утром и доставили в больницу. Несмотря на усилия врачей, спасти канадку не удалось.