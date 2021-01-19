Лика Стар опровергла причастность Пугачевой к окончанию своей карьеры

Популярная в 90-х исполнительница Лика Стар призвала певицу Аллу Пугачеву прекратить распространение слухов в СМИ касательно ее негативного влияния на карьеру других артистов.

Популярная в 90-х исполнительница Лика Стар призвала певицу Аллу Пугачеву прекратить распространение слухов в СМИ касательно ее негативного влияния на карьеру других артистов.

Журналисты ТВЦ обманным путем включили Лику Стар в эфир программы "В тени Примадонны", сюжет которой строился вокруг рассказа о пагубном влиянии Пугачевой на карьеру молодых артистов. Из огромного интервью Лики Стар вырезали только одну фразу про "перекрытие кислорода" со стороны народной артистки СССР и использовали ее в передаче, хотя бывшей певице обещали сделать отельную программу про ее творчество.

"Я лично не ловила Примадонну за перекрытием мне кислорода", — еще раз уточнила Стар для "Собеседника".

Она отметила, что, конечно, в свое время у нее был один конфликт с Пугачевой, но он уже исчерпан. Теперь они находятся в приятельских отношениях. Примадонна никак не повлияла на завершение певческой карьеры Стар. Исполнительница переехала в Италию, где вышла замуж за бизнесмена Анджело Сеччи. Сейчас она воспитывает троих детей.