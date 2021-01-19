Экс-коллега Соболь по ФБК раскрыл ее "трагедию маленького человека"

Политические амбиции юриста Любови Соболь вряд ли будут удовлетворены, учитывая нарушения закона. Об этом подробнее рассказал экс-сторонник ФБК (иноагент в РФ) Виталий Серуканов.

Политические амбиции юриста Любови Соболь вряд ли будут удовлетворены, учитывая нарушения закона. Об этом подробнее рассказал экс-сторонник ФБК (иноагент в РФ) Виталий Серуканов.

Поведение, которое демонстрирует юрист "Фонда борьбы с коррупцией" (признан иноагентом в РФ), грозит ей недопуском в Госдуму. Серуканов уверен, что все поступки юриста продиктованы желанием заслужить одобрение от высшего руководства ФБК.

"Соболь — это вечная "шестерка". Несмотря на то что сейчас она главный продюсер "Навальный Live", никакого управленческого, никакого лидерского веса в ФБК Соболь по-прежнему не имеет. Над ней полностью довлеет Леонид Волков, который крутит ей, как хочет, и решения которого она вынуждена исполнять", — отметил собеседник Федерального агентства новостей.

По словам Серуканова, между Соболь и Волковым, который является менеджером проектов ФБК, всегда были конфликты. В декабре юрист получила выговор за неправильное ведение избирательной кампании. Таким образом, "синдром отличницы" и желание получить одобрение от руководства толкают Соболь на нарушения законов.

"Это на самом деле трагедия такого маленького человека, который все время пытается прыгнуть выше головы, и у которого это просто не получается", — считает Серуканов.

Несмотря на все старания, Соболь никак не может получить ожидаемую похвалу. Экс-сторонник ФБК уверен, что в ближайшее время юрист вновь совершит ошибку, которая окончательно перечеркнет все ее политические амбиции. Серуканов уверен, что это произойдет до конца весны.