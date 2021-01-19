Ученые предупредили об опасности жареной пищи для здоровья

Употребление жареной пищи может привести к болезни сердца и инсульту, сообщили ученые из Китая.

Употребление жареной пищи может привести к болезни сердца и инсульту, сообщили ученые из Китая.

Специалисты провели исследование, которое показало, что риск возрастает с каждой дополнительной еженедельной порцией 114 г. Эксперты изучили 19 испытаний, где приняли участие 562 445 человек, и рассказали, что жареная пища опасна для здоровья.

Китайские ученые установили, при повышенном недельном употреблении жареной пищи на 28% вырастает риск развития серьезных сердечно-сосудистых заболеваний, на 22% — риск ишемической болезни сердца, на 37% — риск сердечной недостаточности. Исследователи советуют перейти на правильное питание и есть больше овощей.