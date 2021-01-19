МИД РФ отреагировал на литовские санкции против российских артистов

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала внесение в черный список Литвы некоторых российских деятелей эстрады.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала внесение в черный список Литвы некоторых российских деятелей эстрады.

По ее словам, это далеко не первый случай подобных недружественных шагов. На этот раз литовское руководство расширило санкционный лист артистов, которым запрещается давать концерты на территории страны. В него попали Филипп Киркоров и другие именитые российский звезды. Литовская сторона аргументировала такое решение тем, что творчество россиян несет в себе "пропаганду мягкой силы".

"Абсурдность, а по сути, откровенная глупость подобных обвинений не нуждается в дополнительных комментариях. Сожалеем, что культура используется нечистоплотными литовскими политиками для искоренения доброго отношения к нашей стране, сохраняющегося у литовских граждан", — сказала она.

Кроме того, Захарова добавила, что такие действия уже вошли в привычку среди литовского руководства, а репрессивное отношение к артистам можно считать визитной карточкой этой страны, подытожила она.