Немецкие компании оценили санкции США против проекта "СП-2"

Восточный экономический комитет ФРГ предупреждает, что намерение ввести новые санкции в отношении проекта "Северный поток — 2" затруднит возобновление отношений между ЕС и США.

Восточный экономический комитет ФРГ предупреждает, что намерение ввести новые санкции в отношении проекта "Северный поток — 2" затруднит возобновление отношений между ЕС и США.

Об этом говорится в заявлении председателя комитета Оливера Гермеса. Он добавил, что решение уходящего Правительства США о введении санкций не стало неожиданностью. Эта проблема, наряду с другими, затруднила возобновление трансатлантических отношений.

Ранее стало известно, что американское правительство намерено ввести санкции против российского трубоукладчика — баржи "Фортуна", которое занимается строительством "СП-2", и ее владельца, московского микропредприятия "КВТ-Рус".

Ограничения Вашингтона против проекта не дадут ожидаемого американской стороной эффекта, считает глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст. Он призвал германское правительство вызвать поверенного в делах посольства США, для того чтобы "недвусмысленно прояснить" позицию властей ФРГ.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль предпринимает шаги для последовательной реализации проекта "Северный поток — 2", несмотря на незаконные американские санкции.