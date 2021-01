Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин заметил, что в блогера Алексея Навального вложили много денег западные спецслужбы, сообщила компания "Конкорд".

Навальный прибыл в Россию 17 января, в аэропорту Шереметьево его задержали правоохранительные органы. Химкинский городской суд вынес решение о заключении главы "Фонда борьбы с коррупцией" (признан иноагентом в РФ) под стражу сроком на 30 суток. Сейчас он находится в СИЗО "Матросская тишина", где ожидает суда по делу "Ив Роше".

По словам Пригожина, Навальный изначально пытался стать политиком, намереваясь "срубить бабла по-легкому". Предприниматель вспомнил первые дела блогера с расхищением государственного и частного имущества и его мошенничество.

Он добавил, что большая часть псевдорасследований главы ФБК сделана об обычных коммерсантах, которые заработали средства, так же как сам бизнесмен. Пригожин отметил, что когда его бизнес только развивался, он давал работу десяткам тысяч человек.

Помимо этого, петербургский бизнесмен объяснил, почему главе ФБК так долго позволялось выпускать свои расследования.

По словам предпринимателя, США не нужен блогер на содержании, который запрашивает много средств, а из-за бывшего украинского президента Виктора Ющенко и экс-главы Грузии Михаила Саакашвили и так "уже 51 штат переполнен".

Бизнесмен добавил, что в СССР была хорошая традиция лишать гражданства и "отправлять с голой жопой по миру". Пригожин порекомендовал Навальному прожить остаток жизни, работая кассиром в пражском супермаркете, но не забывать, что часть зарплаты придется отдавать по искам за долги.

"Но это не конец истории. По принципу Show must go on. Есть вторая закладочка, и запах не говна, а еще чего-то более существенного. Вот вам вишенка на торте от ЦРУ: Когда Навальный кидал говно на вентилятор, кому-то это было неприятно, а кого-то это прикалывало, особенно юное поколение. Но эта политическая проститутка перешла черту 27 ноября 2020 года, обратившись к Евросоюзу с требованием наложить санкции на российскую экономику, так, чтобы российский народ жил победнее, а американские олигархи банковские счета набивали и радовались, глядя, как этот псевдополитический маньяк гадит в собственной стране", — заключил он.