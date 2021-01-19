Навального "прокачали" спецслужбы Запада, уверен Пригожин

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин заметил, что в блогера Алексея Навального вложили много денег западные спецслужбы, сообщила компания "Конкорд".

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин заметил, что в блогера Алексея Навального вложили много денег западные спецслужбы, сообщила компания "Конкорд".

Навальный прибыл в Россию 17 января, в аэропорту Шереметьево его задержали правоохранительные органы. Химкинский городской суд вынес решение о заключении главы "Фонда борьбы с коррупцией" (признан иноагентом в РФ) под стражу сроком на 30 суток. Сейчас он находится в СИЗО "Матросская тишина", где ожидает суда по делу "Ив Роше".

По словам Пригожина, Навальный изначально пытался стать политиком, намереваясь "срубить бабла по-легкому". Предприниматель вспомнил первые дела блогера с расхищением государственного и частного имущества и его мошенничество.

"Так вот, такого обычного мошенника-негодяя враги нашей страны, западные спецслужбы "прокачали", ввалили в него кучу денег и попытались сделать из него политическую фигуру. А заодно дали ему простую технологию: делай красивую картинку, правильно маши руками, искажай факты, а главное - выпучивай глаза, как будто постоянно в туалет хочешь. И люди поверят в то, что ты гениальный сыщик", — заявил Пригожин.

Он добавил, что большая часть псевдорасследований главы ФБК сделана об обычных коммерсантах, которые заработали средства, так же как сам бизнесмен. Пригожин отметил, что когда его бизнес только развивался, он давал работу десяткам тысяч человек.

"Затем подмешайте туда малую толику чиновников. И все это за уши притянуто к руководству страны. Подчеркиваю, это технология зарубежных спецслужб. И документы там готовятся исключительно по-английски в ЦРУ и Ми-6", — цитирует Пригожина пресс-служба компании "Конкорд".

Помимо этого, петербургский бизнесмен объяснил, почему главе ФБК так долго позволялось выпускать свои расследования.

"Уж так устроен русский человек, что он знает с детства различные стереотипы. Один из них – не тронь говно, вонять не будет. И все не заметили, как говно развонялось так, что запах распространился далеко вокруг. Я подал на Навального в суд. И выигрываю все процессы, заставив этого негодяя отвечать за свои слова. Их я бы выиграл и в Америке, и в Европе, и в любом другом суде, потому что я прав. Я прижал Навального к стенке и стало понятно, что он просто гадкий, мелкий болтун. Тогда он встретился с Дядюшкой Сэмом и стал размышлять: "А что мне делать? Сдуваюсь я, Дядюшка Сэм, обосрался по полной". А Дядюшка Сэм ему отвечает: «Давай-ка ты Лешенька, запихай себе в задницу волшебную таблетку и сымитируй, что ты настолько важный перец, что тебя отравить решили". Сымитировал. Надолго терпения не хватило притворяться. Вышел из больницы как новенький. А что дальше? Немцам даром не нужен, потому что у них слишком сильно дерьмом запахло (где Навальный – там воняет). Эстонцы, латыши и всякие кулацкие подпевалы приютить не захотели и тогда товарищи из ЦРУ решили пойти ва-банк", — подчеркнул он.

По словам предпринимателя, США не нужен блогер на содержании, который запрашивает много средств, а из-за бывшего украинского президента Виктора Ющенко и экс-главы Грузии Михаила Саакашвили и так "уже 51 штат переполнен".

"В отдельный выделить пора бы. А деньги все, между прочим, из карманов американских налогоплательщиков. Решили тогда Лешу обратно отправить, Леша трясся до последнего, но Дядюшка Сэм нарисовал ему прекрасную картину: "Выходит герой Навальный из самолета, встречают его поклонники и поклонницы, лифчики на себе рвут, а испуганные милиционеры разбегаются и автографы у него просят". Ан нет. Пускай сидит Леша в камере, как обычный уголовник и отвечает за то, что совершил по Уголовному кодексу, так как политики в его деяниях нет никакой. Все его прихвостни, запихав язык в задницы (друг другу), уже разбегаются в разные стороны. Много таких аферистов на Руси было, но лапша, которую русскому народу на уши вешают, быстро стряхивается", — заявил Пригожин.

Бизнесмен добавил, что в СССР была хорошая традиция лишать гражданства и "отправлять с голой жопой по миру". Пригожин порекомендовал Навальному прожить остаток жизни, работая кассиром в пражском супермаркете, но не забывать, что часть зарплаты придется отдавать по искам за долги.

"Но это не конец истории. По принципу Show must go on. Есть вторая закладочка, и запах не говна, а еще чего-то более существенного. Вот вам вишенка на торте от ЦРУ: Когда Навальный кидал говно на вентилятор, кому-то это было неприятно, а кого-то это прикалывало, особенно юное поколение. Но эта политическая проститутка перешла черту 27 ноября 2020 года, обратившись к Евросоюзу с требованием наложить санкции на российскую экономику, так, чтобы российский народ жил победнее, а американские олигархи банковские счета набивали и радовались, глядя, как этот псевдополитический маньяк гадит в собственной стране", — заключил он.

Ранее петербургский предприниматель поддержал желание российского блогера вернуться из Германии на родину.