ЦБ РФ указал на рост оттока капитала из России

Чистый отток капитала из Российской Федерации в частном секторе в прошлом году составил 47,8 млрд долларов, что более чем вдвое больше, чем годом ранее.

Чистый отток капитала из Российской Федерации в частном секторе в прошлом году составил 47,8 млрд долларов, что более чем вдвое больше, чем годом ранее.

Об этом свидетельствуют данные Центрального банка России. Сальдо финансовых операций частного сектора на конец 2020 года составило 47,8 млрд долларов против 22,1 млрд долларов в 2019 году, уточняется в сообщении.

Согласно оценке Банка России, во втором квартале чистый вывоз средств составил 11,9 млрд долларов, в третьем — 7,7 млрд долларов, в четвертом — 10,2 млрд долларов.

В отличие от ситуации 2019 года, когда значительную роль в динамике показателя сыграли операции по увеличению иностранных активов, в 2020 году главной формой чистого кредитования остального мира частным сектором стало снижение внешних обязательств, которое сформировано в близкой пропорции банками и прочими секторами, заключил регулятор.