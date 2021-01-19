Навального поддерживают защитники педофилов и экстремистов

Ситуацию вокруг Алексея Навального прокомментировала организация, поддерживавшая осужденного за развратные действия краеведа из Карелии и запрещенных в РФ исламистов.

Ситуацию вокруг Алексея Навального прокомментировала организация, поддерживавшая осужденного за развратные действия краеведа из Карелии и запрещенных в РФ исламистов.

Международная правозащитная организация "Мемориал" (входит в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента) выступила в поддержку блогера, назвав его задержание абсурдом, сообщает "ПолитЭксперт".

"Задержание под незаконным и безосновательным предлогом оппозиционного политика, ни от кого не скрывавшегося и публично объявившего о своем возвращении после покушения, — политически мотивированный произвол и расправа", — говорится в релизе "Мемориала"

Другая правозащитная организация Amnesty International назвала Навального "узником совести".

"Арест Алексея Навального — еще одно свидетельство того, что российские власти пытаются заставить его замолчать", — сказала директор московского офиса Amnesty International Наталья Звягина.

Обе организации позиционируют себя как независимые от политических систем и идеологий сообщества людей, которые якобы существуют только на пожертвования частных лиц. В то же время из отчетов Amnesty International следует, что их финансирует фонд "Открытое общество" (организация, признанная нежелательной в РФ), основанный Джорджем Соросом.

Международный "Мемориал", в свою очередь, выступает в защиту политзаключенных, в том числе религиозных экстремистов — сторонников и активистов панисламистских движений "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" и "Таблиги Джамаат" (запрещены на территории РФ).