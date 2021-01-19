Кедми объяснил, почему США никогда не рискнут атаковать Китай

Вероятность вооруженного конфликта между Китаем и Соединенными Штатами Америки является чисто теоретической, но, если бы он все же имел место, обе стороны понесли бы колоссальный урон.

Вероятность вооруженного конфликта между Китаем и Соединенными Штатами Америки является чисто теоретической, но, если бы он все же имел место, обе стороны понесли бы колоссальный урон.

Такое мнение, выступая в эфире телеканала ITON-TV, высказал израильский политолог и военный эксперт Яков Кедми.

По его словам, американцы понимают, что за агрессию по отношению к Китаю им придется дорого заплатить, поэтому они не решатся на силовой сценарий.

Китай даже без помощи российского ядерного арсенала в состоянии нанести Америке непоправимый ущерб и превратить ее в страну на порядок более низкого уровня, чем до конфликта.

«Даже если представить невариантный сценарий, что Россия не будет на стороне Китая, США могут атаковать Китай и за это поплатиться всеми базами на Тихом океане и уничтоженными американскими городами», — считает Кедми.

При этом израильский эксперт напомнил, что во время Карибского кризиса Штаты не решились атаковать СССР, опасаясь, что несколько выпущенных в ответ советских ракет смогут достичь американских городов. Но теперь Китай гораздо сильнее Соединенных Штатов, чем в свое время СССР был сильнее США, а сами Штаты сейчас гораздо доступнее и ближе для китайских ракет, чем были в свое время для ракет советских.

Именно осознание собственного военного бессилия, по словам Якова Кедми, заставляет американцев применять против Китая невоенные методы.

Но китайские власти мешают этим американским мерам, выстраивая экономические отношения и торговые пути без участия США, и развивая отношения со странами, неуязвимыми для давления Вашингтона. Например, Китай успешно использует российские энергоносители, чтобы заменить ими ближневосточную нефть.

Если же представить, что Россия выведена из игры, и Китай остался со Штатами один на один, США могли бы уничтожить Китай, но и сами они в этом случае понесут настолько серьезный урон, что перестанут быть серьезной страной.

«Потому что США также уязвимы. Несколько городов на Западном и Восточном побережьях – и все. Штаты пытаются остановить развитие Китая невоенными способами, потому что военными они уже не могут. Но и они бесполезны», — объяснил израильский эксперт.

В заключение Яков Кедми выразил уверенность в том, что в случае американо-китайского военного конфликта Москва в стороне не останется и нанесет по США сокрушительный удар, так как Вашингтон в этой ситуации будет представлять серьезную угрозу национальным интересам и безопасности России.

В Пентагоне осознают подобные перспективы и это охлаждает горячие головы американских военных, желающих решить китайскую проблему военным путем.