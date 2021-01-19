Трое приезжих похитили младенца в Подольске

Трех человек обвинили в похищении младенца в Подмосковье. В настоящее время ребенок находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.

Трех человек обвинили в похищении младенца в Подмосковье. В настоящее время ребенок находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.

Следствие считает, что похищение произошло 25 декабря. Две женщины украли месячного сына у хозяйки квартиры из Подольска. Злоумышленники сговорились и ввели в заблуждение мать ребенка. Они сообщили женщине, что младенцу срочно нужна медицинская помощь.

Преступницы похитили новорожденного и скрылись в неизвестном направлении. Они уехали на автомобиле, за рулем которого сидел мужчина, знавший о деталях преступления. Правоохранители возбудили уголовное дело о похищении несовершеннолетнего. Оказалось, что ребенка похитили три жителя Пензенской области, сообщает "Вести Подмосковья".