Владимир Соловьев высмеял санкционный список Навального

Телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на сообщения о внесении его кандидатуры в "список санкций" блогера Алексея Навального, который опубликовал его соратник Владимир Ашурков.

Телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на сообщения о внесении его кандидатуры в "список санкций" блогера Алексея Навального, который опубликовал его соратник Владимир Ашурков.

Ашурков на своей странице в социальной сети Facebook поделился списком людей, якобы разработанным совместно с Навальным за несколько суток до возвращения блогера в Москву. Попавших в перечень граждан они посчитали теми, против кого Западу действительно "стоило бы ввести санкции", передает Федеральное агентство новостей.

Соловьева при этом назвали "ключевой российской государственной медиа личностью и одним из рупоров авторитарной пропаганды". Телеведущий в ответ на это напомнил, что сам Ашурков сейчас скрывается в Британии с потенциальными многомиллионными долгами.

"Что отвечать Ашуркову, который скрывается в Лондоне? Про него все ясно. Надеюсь, он расплатился со своими долгами", — заявил Соловьев.

Телеведущий также указал на неприятные моменты в прошлом Навального, который в оскорбительной манере делил людей в этническом и национальном планах. По мнению Соловьева, блогера может мучить тот факт, что телеведущий является евреем и антинацистом. Кроме того подобные провокации со стороны Навального и его соратников ведущий призвал всерьез не воспринимать.