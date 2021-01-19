Бюст Героя Советского Союза пропал со стеллы на петербургском кладбище

Неизвестные похитили бронзовый бюст героя СССР Василия Мациевича, установленный на Волковском кладбище.

Неизвестные похитили бронзовый бюст героя СССР Василия Мациевича, установленный на Волковском кладбище.

Правоохранители узнали об осквернении могилы от мастера участка. Он позвонил в полицию и сообщил, что некие граждане украли бронзовый бюст Мациевича. Они сняли его со стеллы, не повредив саму конструкцию, пишет информационное агентство "Невские новости".

Вскоре на место инцидента прибыли полицейские, они зафиксировали факт хищения бюста и возбудили по факту кражи уголовное дело. Сейчас ведется работа по поиску лиц, причастных к совершению преступления. Предполагается, что бронзовый бюст могли попытаться сдать как драгметалл.